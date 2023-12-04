Как нормализовать давление без лекарств: Советы врача

Следить за артериальным давлением необходимо, поскольку его снижение или повышение может свидетельствовать о множестве разных недугов и серьёзных заболеваниях, а также приводить к таким страшным последствиям, как инфаркт или инсульт.
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