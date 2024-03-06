Жамнов прокомментировал третью победу «Спартака» в серии с «Северсталью»

Алексей Жамнов высказался об успехе своей команде в еще одном матче серии плей-офф с «Северсталью». Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился впечатлениями от победы своей команды в четвертом матче первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с «Северсталью», обозначив основные факторы успеха.