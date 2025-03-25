Зеленский: Киев передал США список объектов, по которым просит запрета на удары

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам 25 марта, что группа переговорщиков передала США название объектов инфраструктуры, которые он хотел бы включить в список тех, по которым России нельзя наносить удары.
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