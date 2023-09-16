Полтавский военком сообщил о близких к ста процентам потерям за год призванных из области военнослужащих ВСУ

Режиму Зеленского все сложнее скрывать пусть не точные цифры, но поистине огромные масштабы потерь в рядах ВСУ, понесенные не только в ходе так называемого контрнаступления, прославившегося «мясными штурмами», но в целом за период боевых действий на украинском фронте.
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