Посещение 147 зенитного ракетного полка 22.06.2022.

Каникулы с пользой!В рамках военно-патриотического воспитания подрастающей молодежи учащиеся детского школьного лагеря ГУО ´Средняя школа № 18 г.
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