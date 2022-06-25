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Посещение 147 зенитного ракетного полка 22.06.2022.

Посещение 147 зенитного ракетного полка 22.06.2022.

Каникулы с пользой!В рамках военно-патриотического воспитания подрастающей молодежи учащиеся детского школьного лагеря ГУО ´Средняя школа № 18 г.

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