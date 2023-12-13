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Как в Петербурге: Милонов призвал россиян отправлять дневной заработок бойцам СВО

Как в Петербурге: Милонов призвал россиян отправлять дневной заработок бойцам СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок на поддержку участников спецоперации к новогодним праздникам.

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Комментарии
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Ирина
Вот пусть с себя и олигархов и начнут.
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12 час.
Олег Орлов
Ли Якокка в своей книге Карьера менеджера провозгласил принцип равенства жертв
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12 час.
Олег Орлов
..Принцип равенства жертв, когда президент компании на время кризиса установил себе зарплату один доллар...  Ли Якокка... Почему бы депутатам и правительству на время СВО не удовлетвориться тем прожиточным минимумом или хотя бы средней зарплатой по стране...
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12 час.

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