Как в Петербурге: Милонов призвал россиян отправлять дневной заработок бойцам СВО

Олег Орлов

..Принцип равенства жертв, когда президент компании на время кризиса установил себе зарплату один доллар... Ли Якокка... Почему бы депутатам и правительству на время СВО не удовлетвориться тем прожиточным минимумом или хотя бы средней зарплатой по стране...