Нетаньяху у края пропасти: сохранит ли Биби власть после 27 октября

Иерусалим расколот перед выборами 27 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохраняет мощное ядро сторонников, однако его блок в последних опросах не получает необходимых для формирования правительства 61 места.
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