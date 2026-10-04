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Нетаньяху у края пропасти: сохранит ли Биби власть после 27 октября

Нетаньяху у края пропасти: сохранит ли Биби власть после 27 октября

Иерусалим расколот перед выборами 27 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохраняет мощное ядро сторонников, однако его блок в последних опросах не получает необходимых для формирования правительства 61 места.

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