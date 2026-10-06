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Царьград

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Пожар в кафе на Ленина, 16 потушен: обошлось без пострадавших

Пожар в кафе на Ленина, 16 потушен: обошлось без пострадавших

Пожар в точке общепита на улице Ленина, 16, где готовят куриные крылышки, потушили на площади около двух квадратных метров.

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