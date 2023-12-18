Смоленск 2.0
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В Сети опубликовали полный список новогодних программ для смолян

В Сети опубликовали полный список новогодних программ для смолян

Весь список новогодних мероприятий смоленские муниципалитеты уместили на специальном портале Муниципалитеты Смоленской области подготовили свои праздничные программы для населения на период Нового года и последующих праздников.

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