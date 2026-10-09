В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» полицейские Карачаево-Черкесии провели цикл мероприятий в образовательных учреждениях

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита», проведенного с 30 сентября по 6 октября текущего года на территории республики, сотрудники Центра по противодействию экстремизму провели цикл мероприятий в образовательных учреждениях города Черкесска, направленных на предотвращение вовлечения молодежи в деструктивную деятельность.
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