В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» полицейские Карачаево-Черкесии провели цикл мероприятий в образовательных учреждениях

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита», проведенного с 30 сентября по 6 октября текущего года на территории республики, сотрудники Центра по противодействию экстремизму провели цикл мероприятий в образовательных учреждениях города Черкесска, направленных на предотвращение вовлечения молодежи в деструктивную деятельность.