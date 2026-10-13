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Аргументы и Факты

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Дни Макрона сочтены: главному французу предрекли плохое будущее

Дни Макрона сочтены: главному французу предрекли плохое будущее

Президент Франции Эммануэль Макрон не уйдёт в отставку досрочно, несмотря на уличные протесты, сопровождающиеся массовыми беспорядками, политическое давление и разворачивающийся новый «расистский» скандал, заявил в эксклюзивной беседе с aif.

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Геннадий Бережнов

Макрон не уйдёт в отставку досрочно как и Мерц, а если бы они знали что им светит срок по окончании, то подумали бы! А так будут жить и не тужить, да вести свою пропаганду ежедневно как и Лохматый в Англии!