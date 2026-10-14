Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что странного обнаружили в 1949 году при эксгумации тела Николая Щорса

Николай Щорс погиб 30 августа 1919 года под Коростенем. Официальная версия — пулеметная очередь петлюровцев.

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