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Politico: Балтийское море стало «озером» НАТО – Россия заперта

Politico: Балтийское море стало «озером» НАТО – Россия заперта

После окончания холодной войны, многие военные альянсы распались, Организация Североатлантического договора сумела выжить, хотя и потеряла прежние цели, импульс к развитию.

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Комментарии
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А
Александр
А шпроты? Сначала - шнато придется сделать. Прибалтам опять в Сибирь.
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17 час.
Валерий Махахей
Ну что ж придется восстанавливать Прибалтийский военный округ !!! триебалтам приготовиться !!!
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15 час.
N
Nata
Зачем нам экологию портить в Сибири? Пусть по примеру  хохлов  где-нибудь море копают.
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12 час.

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