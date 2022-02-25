Опполибералы боятся не за Украину, а за себя!

Опполибералы боятся не за Украину, а за себя!

У меня один вопрос: почему Запад и наша опполиберальная конюшня молчали, когда Турчинов начал АТО, когда заживо сожгли людей в Одессе, когда давили БТРами случайных прохожих в Мариуполе, когда бомбили Луганск, когда хоронили детей Донбасса…?.

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