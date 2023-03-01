Муж певицы Ирины Ортман получил орден за бои на СВО По словам артистки, прошлый год был для неё "самым сложным в осознанной жизни" Супруг экс-солистки группы "Тутси" Ирины Ортман получил орден за бои в зоне проведения спецоперации на Украине.