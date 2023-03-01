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Муж певицы Ирины Ортман получил орден за бои на СВО

Муж певицы Ирины Ортман получил орден за бои на СВО

Муж певицы Ирины Ортман получил орден за бои на СВО По словам артистки, прошлый год был для неё "самым сложным в осознанной жизни" Супруг экс-солистки группы "Тутси" Ирины Ортман получил орден за бои в зоне проведения спецоперации на Украине.

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