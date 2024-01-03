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Поножовщина произошла в петербургской коммуналке

Поножовщина произошла в петербургской коммуналке

Конфликт между двумя соседями в коммуналке на Васильевском острове закончился поножовщиной. Все произошло минувшей ночью в доме № 49, расположенном на Гаванской улице, сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.

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