Поножовщина произошла в петербургской коммуналке

Конфликт между двумя соседями в коммуналке на Васильевском острове закончился поножовщиной. Все произошло минувшей ночью в доме № 49, расположенном на Гаванской улице, сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.
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