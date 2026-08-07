Франция пережила четвертый эпизод сильной жары за лето

Конец июля 2026 года стал для Франции очередной проверкой на устойчивость к жаре. Новый период экстремально высоких температур начался 28 июля, а уже на следующий день, 29 июля, в юго-западных районах страны и в районе Лиона ожидались значения от 40 до 42 градусов.