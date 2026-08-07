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Франция пережила четвертый эпизод сильной жары за лето

Франция пережила четвертый эпизод сильной жары за лето

Конец июля 2026 года стал для Франции очередной проверкой на устойчивость к жаре. Новый период экстремально высоких температур начался 28 июля, а уже на следующий день, 29 июля, в юго-западных районах страны и в районе Лиона ожидались значения от 40 до 42 градусов.

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