Фото: globallookpress.com/RoscosmosСегодня 22K прочитали Ракетные войска стратегического назначения России провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты, пишут западные аналитики.
Москва показала всю серьезность намерений: США подняли в воздух авиацию после пуска русских ракет
Комментарии
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Н
Николай
"...У первых ракета сбилась с курса, и пришлось ее уничтожить, а у вторых она упала рядом с подлодкой, с которой была запущена..." Я где-то встречал, что америкосы и закладывают надёжность своего вооружения 0,5! ТОЛЬКО ЧИТАЛ!!! "...тестового запуска на полигоне Кура..." Во-первых: ну что опять за обезьяньеченье: тестовый, есть хорошее русское слово - ИСПЫТАНИЕ, испытательный!!! И во-вторых, с полигона Кура не производят испытательных пусков. Кура - это (всего на всего) полигон падения имитаторов (НИ симуляторов!!!) ББ!!!
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