Добрый Мир
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Добрый Мир

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Москва показала всю серьезность намерений: США подняли в воздух авиацию после пуска русских ракет

Москва показала всю серьезность намерений: США подняли в воздух авиацию после пуска русских ракет

Фото: globallookpress.com/RoscosmosСегодня 22K прочитали Ракетные войска стратегического назначения России провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты, пишут западные аналитики.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;...У первых ракета сбилась с курса, и пришлось ее уничтожить, а у вторых она упала рядом с подлодкой, с которой была запущена...&quot; Я где-то встречал, что америкосы и закладывают надёжность своего вооружения 0,5! ТОЛЬКО ЧИТАЛ!!! &quot;...тестового запуска на полигоне Кура...&quot; Во-первых: ну что опять за обезьяньеченье: тестовый, есть хорошее русское слово - ИСПЫТАНИЕ, испытательный!!! И во-вторых, с полигона Кура не производят испытательных пусков. Кура - это (всего на всего) полигон падения имитаторов (НИ симуляторов!!!) ББ!!!
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