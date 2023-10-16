Как изменились цены на шоколад и другие сладости в Казахстане

Проверенный "антидепрессант" – шоколад – подорожал сразу на 11%.Производство шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара за восемь месяцев текущего года достигло 68,8 тысячи тонн – на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает Arnapress.
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