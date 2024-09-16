Трамп связал второе покушение на него с риторикой Байдена и Харрис

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на пост президента США, в своём интервью телеканалу Fox News высказал мнение, что его противостояние с нынешним президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис стало причиной второй попытки покушения на его жизнь.