В Тюменской области индекс промышленного производства превысил 102 %

ТЮМЕНЬ, 10 июля, ФедералПресс. Стали известны данные Росстата по промышленному производству. Предварительные результаты показали индекс в 102,4 % за первые пять месяцев 2024 года по отношению к аналогичному отрезку 2023 года.
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