Алтайские таможенники пресекли вывоз в Казахстан табуна лошадей

Инцидент произошел на пункте пропуска "Кулунда" Лошади в грузовике / Фото: Алтайская таможня В Алтайском крае пресекли незаконный вывоз в Казахстан сорока лошадей в грузовом автомобиле, сообщает региональная таможня.
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