Mayor Of Indiana City Claims Race Discrimination After Delayed Utility Repairs If a group's entire world view is built on the notion that they are perpetual victims because of their race, every time something bad happens to them they are going to go looking for racism as the scapegoat.
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