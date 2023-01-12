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Торговля России с Японией, беспилотные автобусы в Корее и ковидное огораживание в Восточной Азии

Торговля России с Японией, беспилотные автобусы в Корее и ковидное огораживание в Восточной Азии

1. Японские власти ведут двойную игру. На словах и формально они поддерживают санкции против России, но на деле продолжают торговать с нами примерно в тех же объёмах, что и раньше (ссылка): Японию обвинили в том, что она спонсирует специальную военную операцию (СВО) на Украине, продолжая покупать российскую продукцию и поддерживать экономику РФ, такие выводы сделал журналист газеты JB Press.

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