Торговля России с Японией, беспилотные автобусы в Корее и ковидное огораживание в Восточной Азии

1. Японские власти ведут двойную игру. На словах и формально они поддерживают санкции против России, но на деле продолжают торговать с нами примерно в тех же объёмах, что и раньше (ссылка): Японию обвинили в том, что она спонсирует специальную военную операцию (СВО) на Украине, продолжая покупать российскую продукцию и поддерживать экономику РФ, такие выводы сделал журналист газеты JB Press.
Популярные статьи
- Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия
- Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...
- WADA хочет получить взнос от России, или Как хвост начал вилять собакой
Свежие комментарии