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Глава МИД Польши призвал Запад не бояться ядерного оружия России

Глава МИД Польши призвал Запад не бояться ядерного оружия России

Почти синхронно с заявлениями премьера Туска по поводу украинско-российского конфликта на тему взаимоотношений Запада и РФ высказался глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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