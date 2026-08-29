Глава МИД Польши призвал Запад не бояться ядерного оружия России

Почти синхронно с заявлениями премьера Туска по поводу украинско-российского конфликта на тему взаимоотношений Запада и РФ высказался глава МИД Польши Радослав Сикорский.
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