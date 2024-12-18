Спецпосланник Трампа по Украине может в январе посетить Киев, но не Москву

Специальный посланник по Украине Кит Келлог, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом, в январе планирует посетить Киев, а также столицы других европейских стран, но не Москву, передает Reuters со ссылкой на свои источники.
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