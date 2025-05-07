Климатологи обнаружили угрозу для будущих поколений

Изображение от freepik BrisperИсследования климатологов из Врие Университета Брюсселя (VUB) показали, что миллионы детей будут подвергаться экстремальным климатическим явлениям, таким как heatwaves, наводнения, засухи, лесные пожары и тропические штормы, если текущие климатические политики останутся без изменений.