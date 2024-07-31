Медвежий угол
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Медвежий угол

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Решалы порешают: Оказалось, полицейский сам напал на несчастного чеченского мажора Бажаева

Решалы порешают: Оказалось, полицейский сам напал на несчастного чеченского мажора Бажаева

# Чернильница   Друзья, тут просто потрясающие новости по делу сына Чеченского миллиардера, который по уже устаревшей информации напал на полицейского.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Кто бы сомневался, полковник сам себя избил, посадить его надо, бедняга не виноват, всё перевернут и сотрудника МВД закроют, там вон недавно депутата избили, а инородца выпустили, который палками депутата избил, ну не виноват он, депутат сам палкой себя по лбу ударил, смех да и только, и самое главное всё это прокатит, а потом удивляемся, что простых граждан убивают , а инородцев отпускают . Всё напоминает историю 90х, после которых резали русских, всё так же было, по этой же методичке работают, естественно ципсошники будут виноваты, все жители России ими вдруг стали, те которые умирать не хотят
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12 час.
Y
Yuriy
Я ни капельки не сомневался, что так и будет и пострадавшего признают виновным. По крайней мере, так было бы логичным, в свете того, как это обычно и бывает у нас в стране. Решает ВСЕ не Закон, а связи, деньги и договоренности &quot;за кулисами&quot;. Как невозможно представить нашего Президента, стоящим в зале Суда и отвечающего на вопросы судей, так невозможно представить и представителей &quot;золотой молодежи&quot;, неважно какой национальности, которых наказали по всей строгости закона.
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5 час.
Ирина52
Принцип демократии: виновата жертва...
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