Решалы порешают: Оказалось, полицейский сам напал на несчастного чеченского мажора Бажаева

ВЧ

Владимир Черноморский

Кто бы сомневался, полковник сам себя избил, посадить его надо, бедняга не виноват, всё перевернут и сотрудника МВД закроют, там вон недавно депутата избили, а инородца выпустили, который палками депутата избил, ну не виноват он, депутат сам палкой себя по лбу ударил, смех да и только, и самое главное всё это прокатит, а потом удивляемся, что простых граждан убивают , а инородцев отпускают . Всё напоминает историю 90х, после которых резали русских, всё так же было, по этой же методичке работают, естественно ципсошники будут виноваты, все жители России ими вдруг стали, те которые умирать не хотят