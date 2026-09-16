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CBS опубликовал кадры разрушений на базах США от ударов Ирана

CBS опубликовал кадры разрушений на базах США от ударов Ирана

Американские базы в Саудовской Аравии и Кувейте получили серьёзные повреждения при ударах Ирана. Об этом сообщает телеканал CBS.

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