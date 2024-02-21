Ход в Тайную комнату: куда ведут загадочные двери в стенах тоннелей метро

Секрет подземки оказался раскрыт.О московском метрополитене ходят десятки легенд. Горожане любят истории о поездах-призраках, гигантских крысах, которые прячутся в тоннелях, и о бункерах, что скрываются в глубине под столицей.
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