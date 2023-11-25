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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кокорев об 1:3 от «Адмирала»: «Не реализовали много моментов. Игра могла повернуться в другую сторону»

«В принципе, хорошо играли, я считаю. Допустили ошибки, где-то удаление подвело. Не смогли реализовать свои моменты, которых было много.

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