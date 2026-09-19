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Мировое обозрение

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Этот скандалист Шпанберг. Как датчанин на русской службе открыл Курильские острова

Этот скандалист Шпанберг. Как датчанин на русской службе открыл Курильские острова

В истории русских географических открытий есть фигуры, чьи имена заслонили собой целую плеяду не менее значимых первопроходцев.

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