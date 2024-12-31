Легендарная «Мадмуазель Нитуш» Вахтанговского отмечает юбилей

Факты из истории легендарного спектакля * Вахтанговский знает две сценические версии оперетты Флоримона Эрве «Мадемуазель Нитуш»: первая была поставлена в трудные военные годы — начали репетировать в 1943 году в Омске, где театр находился в эвакуации, а выпустили уже в Москве в 1944-ом.
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