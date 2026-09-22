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ТАСС

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Жителя Ленобласти задержали за оформление sim-карт на людей без их ведома

Жителя Ленобласти задержали за оформление sim-карт на людей без их ведома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала 36-летнего жителя поселка Янино-1 в Ленинградской области, который, работая менеджером в салоне сотовой связи, без ведома клиентов регистрировал на них по несколько sim-карт, которые впоследствии могли использоваться в противоправных целях.

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