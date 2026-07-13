Послание о «взорванном мире» нашли в старинной двери в Нижнем Новгороде

Имена столяров из 1901 года и записку шестидесятников нашли в дверях вуза.В Нижнем Новгороде участники выездной «Школы реставрации» обнаружили послания из прошлого, спрятанные в дверях актового зала Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ).
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