Рукопашный бой в Афгане: как советские бойцы дрались с душманами

Война в Афганистане — это прежде всего горы, пыль, раскаленный воздух и свинец. Характер боевых действий там был совершенно иным, нежели в Великую Отечественную или Первую мировую: никаких многотысячных штыковых атак, никаких плотных боевых порядков.