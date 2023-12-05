Если муж раздражает: как пережить стадию отвращения в браке и не наломать дров

Если вы замечаете, что муж или жена вас стали сильно раздражать — буквально физическое неприятие вызывают шутки близкого человека, его поведение, смех, манеры за столом, даже походка и вроде бы привычные мелочи во внешности, — не пугайтесь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии