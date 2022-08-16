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"Сейчас и к нам нагрянет?": новые подробности по сильному дождю в Приморье

"Сейчас и к нам нагрянет?": новые подробности по сильному дождю в Приморье

Жители Приморья поделились новыми подробностями по сильному дождю, который уже пришел в край. Так, очевидцы сообщают о том, что они заметили огромную грозовую тучу, которая сейчас движется в сторону Находки.

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