Новый Porsche Taycan Turbo GT стал покорителем гоночных трасс

Новый Porsche Taycan Turbo GT стал покорителем гоночных трассОб экстремальной версии обновленного электромобиля Porsche Taycan стало известно еще в минувшем январе, когда безымянный прототип проехал круг Нюрбургринга за 7 минут и 7,55 секунды, побив тем самым рекорд электромобиля Tesla Model S Plaid (7:25.