Премьер Швеции Кристерссон: Раскол в ЕС по Украине будет знаком для США, и наоборот

Возможный внутренний раскол в ЕС по вопросу финансовой поддержки Украины «будет знаком для США» и может повлиять на решение конгресса о выделение дополнительной помощи Киеву, поэтому крайне важно показать Вашингтону европейское единство в этом вопросе.