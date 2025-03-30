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Царьград

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Трамп готовит хитрый манёвр. Судьбу США распишут до 2037 года

Трамп готовит хитрый манёвр. Судьбу США распишут до 2037 года

DM: Трамп может остаться президентом США до 2037-го из-за лазейки в КонституцииДональд Трамп снова сможет занять пост президента США, несмотря на запрет избрания более двух сроков подряд.

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