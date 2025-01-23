В Израиле опровергли заявления о планах передать Киеву оружие российского производства

Kan: Израиль не планирует передавать Киеву оружие российского производства Израильский телеканал Kan опроверг заявления о том, что Киеву планируется передать оружие российского производства, конфискованное в ходе боев с ливанской группировкой «Хезболла».
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