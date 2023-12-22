Карелова сообщила о планах по проведению женских форумов в 2024 году

Интерактивные экспозиции о достижениях и роли женщин в развитии территорий представят регионы на Всероссийском женском форуме «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию», который будет проходить 5-6 марта в Москве в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ.