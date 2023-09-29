В Самарской области полицейские провели профилактическое мероприятие с гражданами

Полицейские Самарской области на постоянной основе ведут разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения с целью профилактики мошенничества в отношении граждан, и пресечения деятельности лиц, занимающихся изготовлением или хранением в целях сбыта или сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также неправомерным оборотом иных платежных средств.