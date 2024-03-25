Этот текст не согласовали для одного из СМИ. Но я всё равно его напишу.Потому что надо. В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации и частью первой статьи 59 УК РФ смертная казнь может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни.
Роджерс: К вопросу о смертной казни
Комментарии
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Вера артемьева
давно интересует вопрос а чем вообще занимается этот констит.суд.сытые перцы ни за что не отвечающие на поджопных машинках катающиеся в отличном гос.жилье бедствующие не хилую зарплатку имеющие.главное никакой ни перед кем отчетности и ответственности не несут.таких мертвых структур больше в системе госаппарата просто нет.вот и причина решений по смертной казне и не только.все очень просто и печально.
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9 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
В части терроризма смертная казнь должна быть отменена, это требование народа, а род есть источник власти в России.
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9 час.
Николай Николаевич
Мораторий отменён?
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2 час.
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