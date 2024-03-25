Роджерс: К вопросу о смертной казни

Вера артемьева

давно интересует вопрос а чем вообще занимается этот констит.суд.сытые перцы ни за что не отвечающие на поджопных машинках катающиеся в отличном гос.жилье бедствующие не хилую зарплатку имеющие.главное никакой ни перед кем отчетности и ответственности не несут.таких мертвых структур больше в системе госаппарата просто нет.вот и причина решений по смертной казне и не только.все очень просто и печально.