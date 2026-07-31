Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

Никита Высоцкий назвал «Мосбилету» причины посетить музей, посвященный его отцу

Никита Высоцкий назвал «Мосбилету» причины посетить музей, посвященный его отцу

Он начитывает около 50 тысяч экспонатовГосударственный музей Владимира Высоцкого, работающий в Москве уже более 30 лет, насчитывает в своей коллекции около 50 тысяч экспонатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии