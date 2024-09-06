Ремонт дорог в Забайкалье идет по графику, но есть риски срыва сроков

В Минстрое Забайкальского края состоялось заседание штаба под председательством зампреда краевого правительства Алексея Гончарова, на котором обсудили риски срыва сроков ремонтных работ на дорогах региона.
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