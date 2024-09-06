Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Сколько можно предлагать? Гнать чурок вместе с ГД...Володин выступил ...
  • Шеин Никита
    Все, что предлагает  Володин - это полумеры!  России нужно пересмотреть весь комплекс законов, касающихся мигрантов. ...Володин выступил ...
  • Геннадий Бережнов
    Кроме желания должен быть включён и разум! Погода была далеко не комфортная.Найдены обломки п...

Ремонт дорог в Забайкалье идет по графику, но есть риски срыва сроков

Ремонт дорог в Забайкалье идет по графику, но есть риски срыва сроков

В Минстрое Забайкальского края состоялось заседание штаба под председательством зампреда краевого правительства Алексея Гончарова, на котором обсудили риски срыва сроков ремонтных работ на дорогах региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх