ОБ ЭТОМ НУЖНО ПОМНИТЬ

Работая над социально-нравственным и личностным развитием ребенка педагоги воспитывают любовь к природе, всему живому, приобщая, конечно же, законных представителей ко всем проводимым акциям в дошкольном учреждении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии