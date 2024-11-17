Шторм еще с нами. Правда, дамбу открыли. Угрозы наводнения больше нет. Между тем, в МЧС подсчитали число упавших деревьев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Шторм еще с нами. Правда, дамбу открыли. Угрозы наводнения больше нет. Между тем, в МЧС подсчитали число упавших деревьев.