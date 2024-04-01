Чей Гоголь?

А.С Пушкин называл Н.В Гоголя МАЛОРОССОМ. Прочитав его произведения Пушкин так был восхищен, что в шутку говорил своим друзьям - " Этот МАЛОРОСС меня духовно грабит"

АС

Александр Сысоев

Гоголь писал только на русском языке, хотя прекрасно знал и язык малороссов. При этом объяснил, почему он пишет только на русском языке. Русский язык, писал Гоголь, более совершенный и мощный, чем малоросский, также как и великоросская культура. Поэтому все братские народы - великороссы, белороссы и малороссы должны выбрать основным языком великоросский (русский), чтобы не разрушалось единство братских народов и чтобы обеспечить выравнивание уровня культур народов.