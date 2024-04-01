Как в Киеве великого русского писателя пытаются «перекрестить» в украинского Андрей Соколов 1 апреля исполняется 215 лет со дня рождения великого русского писателя Николая Гоголя.
Чей Гоголь?
Комментарии
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Сергей Догадин
А.С Пушкин называл Н.В Гоголя МАЛОРОССОМ. Прочитав его произведения Пушкин так был восхищен, что в шутку говорил своим друзьям - " Этот МАЛОРОСС меня духовно грабит"
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2 час.
АС
Александр Сысоев
Гоголь писал только на русском языке, хотя прекрасно знал и язык малороссов. При этом объяснил, почему он пишет только на русском языке. Русский язык, писал Гоголь, более совершенный и мощный, чем малоросский, также как и великоросская культура. Поэтому все братские народы - великороссы, белороссы и малороссы должны выбрать основным языком великоросский (русский), чтобы не разрушалось единство братских народов и чтобы обеспечить выравнивание уровня культур народов.
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1 час.
Людмила Редько
Человек по национальности может быть кто угодно, но писатель принадлежит той культуре и тому народу, на языке которого он пишет. Гоголь - русский писатель, Чингиз Айтматов - русский писатель, Владимир Набоков - английский
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25 мин.
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