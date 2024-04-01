Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • дима дубровин
    😎👍😎Махровый цинизм! ...
  • Natalija Osminina
    А что такого он сказал? Он высказал версию, что эти террористы были под какими-то препаратами или чипами.. какая разн..."Чипы в мозгу тер...
  • Natalija Osminina
    Так  зачем их было брать у Крокуса, если им надо было показать своей машиной направление на Украину."Чипы в мозгу тер...

Чей Гоголь?

Чей Гоголь?

Как в Киеве великого русского писателя пытаются «перекрестить» в украинского Андрей Соколов    1 апреля исполняется 215 лет со дня рождения великого русского писателя Николая Гоголя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Догадин
А.С Пушкин называл Н.В Гоголя МАЛОРОССОМ. Прочитав его произведения Пушкин так был восхищен, что в шутку говорил своим друзьям - &quot; Этот МАЛОРОСС меня духовно грабит&quot;
Ответить
2 час.
АС
Александр Сысоев
Гоголь писал только на русском языке, хотя прекрасно знал и язык малороссов. При этом объяснил, почему он пишет только на русском языке. Русский язык, писал Гоголь, более совершенный и мощный, чем малоросский, также как и великоросская культура. Поэтому все братские народы - великороссы, белороссы и малороссы должны выбрать основным языком великоросский (русский), чтобы не разрушалось единство братских народов и чтобы обеспечить выравнивание уровня культур народов.
Ответить
1 час.
Людмила Редько
Человек по национальности может быть кто угодно, но писатель принадлежит той культуре и тому народу, на языке которого он пишет. Гоголь - русский писатель, Чингиз Айтматов - русский писатель, Владимир Набоков - английский
Ответить
25 мин.

Картина дня

наверх